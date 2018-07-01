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بإنشاء حلبة جديدة

أمير مكة يتخذ إجراءات جديدة بشان سباقات السيارات

أمير مكة يتخذ إجراءات جديدة بشان سباقات السيارات
weam.co/529906
مكة - عبدالله العازمي - الوئام:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, بتوفير جميع الإمكانات لتخصيص موقع في الطائف الجديد دعما لتوجه الهيئة العامة للرياضة نحو إنشاء حلبة لسباقات السيارات.

جاء ذلك لدى استقبال سموه في مقر الإمارة بجدة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

واطلع سمو الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء أيضاً, على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمهرجان ولي العهد للهجن الذي سيقام في محافظة الطائف الشهر المقبل.

كما استعرض سموه مشروعات هيئة الرياضة المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة, التي تركز على التنوع في الأنشطة الرياضية بهدف توفير بيئة جاذبة تلبي مختلف الميول لأفراد المجتمع.

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