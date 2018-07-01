إطلاق سراح 23 سجينا في القصيم

بريدة - خالد المرشود - الوئام:

أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 23 سجينا من شملهم العفو الملكي الكريم لعام 1439هـ، خلال الفترة من 26/9/1439هـ وحتى 30/9/1439هـ في سجون مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس,

يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظة الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبمتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

من جهته، رفع صالح البرادي، وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة.

وأكد مؤكداً بأن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام وتحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، داعيا بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب، بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.