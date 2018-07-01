مصر: كشف أثري ضخم بمحض الصدفة في الإسكندرية

متابعات - الوئام:

أعلنت وزارة الآثار في مصر، اليوم الأحد، العثور على تابوت أثري يعود للأسرة الفرعونية الحادية عشرة، أسفل عقار قديم بدائرة قسم “سيدي جابر” في محافظة الإسكندرية (شمال البلاد).

ويعد الكشف أحد التوابيت التي أعلنت وزارة الآثار منذ عدة أعوام عن أهمية اكتشافها، بسبب تفسيرها بعض الأحداث التاريخية لتلك الأسر، بسبب عدم اكتمال الاكتشافات الخاصة بها.

وكانت بعثة إسبانية عثرت -بمحض الصدفة- عام 2008 على تابوت خشبي ملون في داخله مومياء تعود للأسرة الحادية عشرة، دون أن تعثر على مومياوات أخر أو توابيت للأسرة.

وعثرت الجهات المعنية -بمحض الصدفة أيضًا- اليوم على التابوت الأثري خلال قيام مواطن بحفر قطعة أرض مساحتها 150 متراً بشارع الكرملي في منطقة “سيدي جابر” لبناء منزل عليها.

وظهر التابوت الأثري مغلقًا من الجرانيت الأسود بطول (2.75 متر × 1.65 متر) وبارتفاع (1.85 متر)، كما يزن تقريبًا 30 طنًا.

وفيما يمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر، فإن القاهرة تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة السياحة.