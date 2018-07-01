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خلال مقابلة تلفزيونية

ترامب: أوبك تتلاعب بسوق النفط.. ونعاقب الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران

ترامب: أوبك تتلاعب بسوق النفط.. ونعاقب الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران
weam.co/529920
متابعات - الوئام:

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتلاعب بأسواق النفط العالمية، مؤكدا على ضرورة التوقف عن ذلك.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع برنامج “صنداي مورنينج فيوتشرز ويذ ماريا بارتيرومو” الذي تبثه قناة فوكس نيوز: الولايات المتحدة ستعاقب الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك من يتلاعب بأسواق النفط، قال ترامب “أوبك تفعل، والأفضل لها أن تتوقف عن ذلك لأننا نحمي تلك الدول، كثير من تلك الدول. أوبك تتلاعب”.

كما سئل ترامب في البرنامج الإخباري الذي جرى بثه اليوم الأحد عما إذا كان سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران. وقال “نعم، بالطبع. ذلك ما نفعله قطعا”.

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