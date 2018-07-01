تقرير أمريكي: قطر تدير شبكة تجسس في الولايات المتحدة

متابعات - الوئام:

كتب غرانت شتيرن في موقع “ذا إيسترن فاكتس” الأمريكي، أن محامين يمثلون قطر في دعوى فيدرالية، كشفوا أخيراً روابط العائلة الحاكمة بشبكة تجسس، في محاولة يائسة لإخفاء اتصالات مع المتعاملين معهم، في محاكمة علنية. بحسب ما نشر موقع “24” الإماراتي.

الدعوى القضائية الأخيرة التي أقامتها Big 3 Basketball League ضد موظف سابق فاسد تتهم “إم بي إتش” بالعمل كمموّل للجواسيس القطريين وقال إن دولة قطر تواجه دعاوى قضائية رفعها مؤيد رفيع المستوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتهم هذه الدعاوى الدوحة بقرصنة ترعاها الدولة، وتقول Big 3 Basketball League إن عملاءها غير المسجلين ورطوها في عملية نفوذ سياسي.

ولفت إلى أن مصدراً في نيويورك على معرفة بالدعاوى القضائية يعتقد أن الكشف العلني لهذه التسجيلات يمكن أن يكشف تفاصيل أساسية تتعلق بدور العائلة الحاكمة القطرية في ملف ترامب وروسيا.

محمد بن حمد آل ثاني

وأشار إلى أن دعويين قضائيتين في محكمتين فيديرالتين ربطتا بين حلقات تجسس قطرية معروفة في نيويورك ولوس أنجليس كان يشرف عليهما عضو رفيع المستوى في العائلة الحاكمة، هو محمد بن حمد آل ثاني المعروف ب”أم بي إتش” الشقيق الأصغر لتميم بن حمد آل ثاني، موضحاً أن “أم بي إتش” هو الذي أدار الصفقة الفاسدة للفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 والذي أدى في نهاية المطاف إلى فضيحة واسعة في الفيفا، وإعفاء مسؤولين كبار في هذه الهيئة من مسؤولياتهم.

وساهم الضابط السابق في الإستخبارات الخارجية البريطانية “إم إي-6” كريستوفر ستيل بمعلومات أساسية في التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيديرالي “إف بي آي” في فضيحة كرة القدم.

عبودية معاصرة

وأوضح الكاتب أن “إم بي إتش” يرأس الآن اللجنة العليا للتسليم والتراث المسؤولة عن الإنفاق الواسع على البنى التحتية لتكييف قطر مع كأس العالم، وهي ذات اللجنة المسؤولة عن بناء الملاعب التي تصفها صحيفة “غارديان” البريطانية بـ”العبودية المعاصرة” التي أودت بـ 1200 شخص في سبع سنوات.

وأضاف أن الدعوى القضائية الأخيرة التي أقامتها Big 3 Basketball League ضد موظف سابق فاسد تتهم “إم بي إتش” بالعمل على تمويل جواسيس القطريين.

وحاول عملاء مثل أحمد الرميحي وشريكه أيمن سابي الذي يتخذ ميامي مقراً له، استخدام العلاقات التجارية السابقة مع شريكه في الرابطة ستيف بانون للوصول إلى هذا المستشار البارز السابق في البيت الأبيض.

لكن Big 3 Basketball League تقول إنها علمت أن سبب فشل الرميحي في استكمال المدفوعات الإستثمارية القطرية هو أن “إم بي إتش” قرر أنها كانت عملية تجسس غير فعالة.

مكافأة فلين

وأشار إلى أن القنصل الأمريكي السابق احمد الرميحي تصدر عناوين الصحف الشهر الماضي عندما تباهى بمكافأة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، وفق ما جاء في شهادة تحت القسم رفعها المحامي المتدرب في جامعة هارفارد والذي شارك في ملكية الرابطة مع مغني الراب الشهير آيس كيوب.

وأضاف أنه تأكد جزئياً من مزاعم الرميحي عندما عثر على فيديو يظهر فيه القطري يدخل إلى مصاعد بهو برج ترامب مع مايكل كوهين محامي ترامب في 12 ديسمبر(كانون الأول) 2016، عندما كان لا يزال مسؤولاً عن الخطوط الجوية القطرية، ومسؤولاً عن قسم من الصندوق السيادي لثروة قطر. وزار السفير الروسي السابق سيرغي كيسلياك برج ترامب في اليوم نفسه استناداً إلى تقرير اللجنة الفرعية للإستخبارات في مجلس النواب.