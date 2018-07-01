جدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي تمسكه بتسليم الميليشيا الحوثية الإيرانية للسلاح الذي بحوزتها وانسحابها من المدن الخاضعة لسيطرتها كشرط لإحلال السلام في بلاده.
وقال خلال اجتماع موسع له في القصر الرئاسي بعدن بقيادة وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة في بلاده إن الحكومة الشرعية مع ” السلام الحقيقي العادل الذي ينتصر للتضحيات وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقاً حقيقياً لما نص عليه القرار الأممي رقم 2216 من انسحاب للميليشيات الحوثية وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة”.
وأشار الرئيس هادي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية إلى أن وعود الميليشيا وجنوحها للسلام مع كل هزيمة تتلقاها وكعادتها في نقض كل المواثيق والاتفاقات لم يعد مقبولا اطلاقاً والشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المراوغات لإطالة هذه الحرب العبثية.
ووضع الرئيس اليمني، الميليشيا الحوثية وداعميهم في طهران بين خياري تنفيذ المرجعيات الثلاث أو تحمُل النتائج المترتبة على تعنتها.
وأكد إن هدف استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي قد اقترب تحقيقه، مضيفاً أن هذا المشروع ” يهدد حاضر ومستقبل اليمن وشعبها الذي يرفض الطائفية والكهنوتية والافكار الايرانية الدخيلة عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية”.
لم يعد مقبولا
الرئيس اليمني يرفض السلام مع الإرهابيين الحوثيين بعد هزيمتهم
جدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي تمسكه بتسليم الميليشيا الحوثية الإيرانية للسلاح الذي بحوزتها وانسحابها من المدن الخاضعة لسيطرتها كشرط لإحلال السلام في بلاده.