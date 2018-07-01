الرئيس اليمني يرفض السلام مع الإرهابيين الحوثيين بعد هزيمتهم

واس - المتابعات

جدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي تمسكه بتسليم الميليشيا الحوثية الإيرانية للسلاح ‏الذي بحوزتها وانسحابها من المدن الخاضعة لسيطرتها كشرط لإحلال السلام في بلاده.‏

وقال خلال اجتماع موسع له في القصر الرئاسي بعدن بقيادة وزارة الدفاع والمنطقة ‏العسكرية ‏الرابعة في بلاده إن الحكومة الشرعية مع ” السلام الحقيقي العادل الذي ينتصر ‏للتضحيات ‏وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقاً حقيقياً لما نص عليه القرار الأممي ‏رقم 2216 من انسحاب للميليشيات الحوثية وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة”.‏

وأشار الرئيس هادي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية إلى أن وعود الميليشيا وجنوحها ‏للسلام مع كل هزيمة تتلقاها وكعادتها في ‏نقض كل المواثيق والاتفاقات لم يعد مقبولا اطلاقاً ‏والشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من ‏المراوغات لإطالة هذه الحرب العبثية.‏

ووضع الرئيس اليمني، الميليشيا الحوثية وداعميهم في طهران بين خياري تنفيذ ‏المرجعيات ‏الثلاث أو تحمُل النتائج المترتبة على تعنتها.‏

وأكد إن هدف استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي قد اقترب ‏تحقيقه، ‏مضيفاً أن هذا المشروع ” ‏يهدد حاضر ومستقبل اليمن وشعبها الذي يرفض ‏الطائفية ‏والكهنوتية والافكار الايرانية الدخيلة عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية”.‏