الفلكي الزعاق يكشف: 20 يومًا مميزًا في المملكة

الوئام-متابعات

أعلن فلكي سعودي اليوم الأحد عن حدوث ظاهرة كونية مميزة، تتعلق بالكواكب ستستمر خلال الأيام الـ20 المقبلة.

وقال خبير الأرصاد الجوية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن 4 كواكب من المجموعة الشمسية ستصبح مرئية بالعين المجردة.

وقال الزعاق في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: طوال العشرين يومًا المقبلة: سنشاهد في كل ليلة بالعين المجردة وبكل جلاء ووضوح أربعة كواكب مرتبة من الشرق لجهة الغرب كالتالي: الزهرة (نجمة العشاء)، والمشتري، وزحل، والمريخ، وهي فرصة سانحة للتعرف عليها.