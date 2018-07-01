أعلن فلكي سعودي اليوم الأحد عن حدوث ظاهرة كونية مميزة، تتعلق بالكواكب ستستمر خلال الأيام الـ20 المقبلة.
وقال خبير الأرصاد الجوية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن 4 كواكب من المجموعة الشمسية ستصبح مرئية بالعين المجردة.
وقال الزعاق في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: طوال العشرين يومًا المقبلة: سنشاهد في كل ليلة بالعين المجردة وبكل جلاء ووضوح أربعة كواكب مرتبة من الشرق لجهة الغرب كالتالي: الزهرة (نجمة العشاء)، والمشتري، وزحل، والمريخ، وهي فرصة سانحة للتعرف عليها.
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بخصوص الكواكب
الفلكي الزعاق يكشف: 20 يومًا مميزًا في المملكة
أعلن فلكي سعودي اليوم الأحد عن حدوث ظاهرة كونية مميزة، تتعلق بالكواكب ستستمر خلال الأيام الـ20 المقبلة.