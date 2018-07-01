إيران تستجدي عطف أعضاء أوبك: نرجوكم إمتنعوا عن أي تحركات أحادية

الوئام-متابعات

طلبت إيران من الدول الاعضاء في أوبك “الامتناع عن أي إجراءات أحادية” محذرةً من تقويض وحدة المنظمة وذلك عقب تقارير بأن السعودية سترفع انتاجها إلى مستوى قياسي الشهر الجاري.

وفي إطار سعي ايران للتصدي للعقوبات الأمريكية التي قد تقيد صادراتها وتقلص حصتها في السوق، كتب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لنظيرة الإماراتي سهيل المزروعي، الذي يتولى رئاسة أوبك هذا العام، يحثه على تذكير أعضاء أوبك بالالتزام باتفاق الشهر الماضي.

وقال زنغنه في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز إن أي زيادة في الإنتاج من جانب أي دولة عضو تفوق الالتزامات المنصوص عليها في قرار أوبك تمثل خرقاً للاتفاق.

وتابع “أطلب من فخامتكم تذكير الدول الأعضاء في أوبك باحترام التزاماتها والامتناع عن أي إجراءات أحادية تقوض وحدة واستقلال أوبك”.

وأضاف في رسالته إن القرارات الأحادية من بعض أعضاء أوبك تضعف المنظمة، وإن على أوبك ألا تسمح لآخرين بأخذ قرارات سياسية ضد وحدة المنظمة واستقلالها.

وكتب “أي زيادة أحادية للإنتاج تتجاوز التزامات الدول الأعضاء في قرار أوبك ستشجع الولايات المتحدة على أخذ إجراءات ضد إيران”.

وتابع “قرارات أوبك لا تسمح بأي حال لبعض الدول الأعضاء بتبني دعوة الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج المدفوعة بأغراض سياسية معلنة على الملأ ضد إيران”.