لاعب روسي يصنع حدثا تاريخيا في مباراة إسبانيا #اسبانيا_روسيا

الوئام-متابعات

شهدت مباراة إسبانيا وروسيا، في دور الـ 16 بكأس العالم ، مساء اليوم الأحد، حدثا تاريخيا يحدث لأول مرة في تاريخ المونديال.

وحدث لأول إجراء التبديل الرابع في تاريخ مسابقة كأس العالم، بعدما قرر مدرب المنتخب الروسي إشراك اللاعب ألكسندر ايروخين بدلا من زميله كوزايف.

وإنتهى الوقت الأصلي من زمن اللقاء بين روسيا وإسبانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكبل منتخب، لتمتد المباراة للأشواط الإضافية، ليقرر بعدها مدرب المنتخب الروسي إجراء التبديل الرابع طبقا لللائحة.

وتنص لائحة كأس العالم بروسيا، إلى إمكانية إجراء إجراء تبديل رابع، في حال امتداد المباراة للأشواط الإضافية.