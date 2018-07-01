المملكة تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة

الوئام-الرياض

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة خلال الفترة من 25 شوال 1439 هـ إلى 6 ذو القعدة 1439 ه الموافق 9 إلى 19 يوليو 2018 م في مدينة نيويورك. وتترأس وزارة الاقتصاد والتخطيط وفد المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص إضافة إلى عدد من الجمعيات و المؤسسات الأهلية.

وحول مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا الحدث صرح معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم “نحن نتطلع للمشاركة الفاعلة بتقديم الاستعراض الطوعي الأول للمملكة حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” وأضاف قائلاً “إن رؤية 2030 وبرامجها المختلفة تتواءم إلى حد كبير مع أهداف التنمية المستدامة، ونحن نتقدم بشكل منهجي نحو تحقيقها بالتعاون مع المجتمع الدولي.”

يعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفل دولي يعقد بشكل سنوي لمشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويغطي المنتدى هذا العام موضوع “التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة و يركز على 6 من أهداف التنمية المستدامة وهي:

• ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

• ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

• جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

• ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة

• حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

• تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

والجدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة و عددها 17 هدفاً تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حقوق الأجيال القادمة، و تلتزم دول العالم بتحقيقها بحلول عام 2030 .