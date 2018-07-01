التعليقات: 0

في مداخلة تلفزيونية

“الشهري” : رفع أسعار “تعرفة الكهرباء” مجددًا وارد

“الشهري” : رفع أسعار “تعرفة الكهرباء” مجددًا وارد
weam.co/529951
الوئام-متابعات

فاجأ محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، عبد الله الشهري اليوم، المواطنين بخبر قاس على مسامعهم حينما قال بأنه من الممكن رفع سعر الكهرباء من جديد .

وقال الشهري في مداخلة تلفزيونية مع الإخبارية إن رفع أسعار تعرفة الكهرباء من جديد وارد في حال ارتفعت أسعار الطاقة.

وكان الشهري قد صرح بأن الفواتير سليمة وليس فيها أخطاء وأن فاتورته تجاوزت 3 آلاف ريال في الصيف.

ولاقت تصريحات الشهري ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استيائهم من ارتفاع فواتير الكهرباء وردوا على تصريحاته بالتندر مبينين أن هناك مواطنين لا يملكون راتبا شهريا أكثر من 3 ألاف ريال .

روابط ذات صلة

هيئة تنظيم الكهرباء: التعريفة شهدت تغييرا منذ يناير الماضي

هيئة تنظيم الكهرباء: التعريفة شهدت تغييرا منذ يناير الماضي
الشورى يخاطب محافظ الكهرباء: أخبرونا عن إرتفاع فاتورة الكهرباء

الشورى يخاطب محافظ الكهرباء: أخبرونا عن إرتفاع فاتورة الكهرباء
«الغبيني» يحمل حرارة الجو مسؤولية ارتفاع فاتوره الكهرباء بالمملكة

«الغبيني» يحمل حرارة الجو مسؤولية ارتفاع فاتوره الكهرباء بالمملكة
«فاتورة الكهرباء» تتصدر ترند تويتر بعشرات الآلاف من التغريدات

«فاتورة الكهرباء» تتصدر ترند تويتر بعشرات الآلاف من التغريدات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>