“الشهري” : رفع أسعار “تعرفة الكهرباء” مجددًا وارد

الوئام-متابعات

فاجأ محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، عبد الله الشهري اليوم، المواطنين بخبر قاس على مسامعهم حينما قال بأنه من الممكن رفع سعر الكهرباء من جديد .

وقال الشهري في مداخلة تلفزيونية مع الإخبارية إن رفع أسعار تعرفة الكهرباء من جديد وارد في حال ارتفعت أسعار الطاقة.

وكان الشهري قد صرح بأن الفواتير سليمة وليس فيها أخطاء وأن فاتورته تجاوزت 3 آلاف ريال في الصيف.

ولاقت تصريحات الشهري ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استيائهم من ارتفاع فواتير الكهرباء وردوا على تصريحاته بالتندر مبينين أن هناك مواطنين لا يملكون راتبا شهريا أكثر من 3 ألاف ريال .