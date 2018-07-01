د. صالح التميمي رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض

الوئام-الرياض

أصدر رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض د. عبدالرحمن الجضعي قراراً بـتعيين د. صالح التميمي بالعمل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض ، والذي يضم مدينة الملك سعود الطبية ، مستشفى الملك سلمان، مستشفى الإيمان ، مستشفى عبد الرحمن الفيصل، مستشفى النقاهة، ومجموعة من مراكز الرعاية الصحية في جنوب غرب الرياض .

والدكتور التميمي أحد خبراء الرعاية الصحية والطوارئ بالمملكة، وحاصل على شهادة البورد الأميركي والكندي في طب طوارئ الأطفال، ودرجة الماجستير في إدارة الرعاية الصحية من جامعة مينيسوتا الأميركية.

وشغل منصب مشرف عام تنفيذي في مدينة الملك سعود الطبية، ومدير مشارك للإدارات الطبية بمدينة الملك فهد الطبية، وكذلك مدير لبرنامج الدعم الفني لأقسام الطوارئ بوزارة الصحة.

وقام د. التميمي خلال مسيرته العملية والصحية بإنشاء وتأسيس مرافق الرعاية الطبية الطارئة وفقاً لأحدث النظم العالمية في عدة مستشفيات بالإضافة إلى تأسيس البرنامج الوطني للدعم الفني لأقسام الطوارئ بمختلف مناطق المملكة.

كما شغل الدكتور التميمي مناصب طبية وإدارية مختلفة في مجموعة من المستشفيات الحكومية والخاصة بالاضافة إلى المدن الطبية .