وزير الداخلية يصل جمهورية موريشيوس

الوئام-واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مساء اليوم إلى جمهورية موريشيوس في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار موريشيوس الدولي، رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس شوكت سودهن، ومعالي وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية سيتاناه لوتشميناريدو ، ومعالي وزير الاتصالات والتقنية يوقادا سمندين، ومعالي وزير الإسكان بورماندو جوقرو، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية موريشيوس، وسفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية جنوب أفريقيا السفير غير المقيم في جمهورية موريشيوس غرم بن سعيد الملحان.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية كل من ، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.