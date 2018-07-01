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يعلن صعود كرواتيا

مودريتش ورفاقه يخرجون الدنمارك بركلات الترجيح

مودريتش ورفاقه يخرجون الدنمارك بركلات الترجيح
weam.co/529961
الوئام-متابعات
حقق المنتخب الكرواتي فوزا صعبا على نظيره الدنماركي في دور الـ16 من كأس العالم، بعد لقاء ماراثوني حسمته ركلات الترجيح، الأحد.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، عن طريق هدفين سجلا في الدقائق الأربع الأولى، في حين انتهت ركلات الترجيح بانتصار كرواتيا 3-2.

وضربت كرواتيا موعدا مع منتخب روسيا صاحب الضيافة، الذي تأهل في وقت سابق من الأحد على حساب إسبانيا، بالاستعانة بركلات الترجيح أيضا.

وافتتحت الدنمارك التسجيل بهدف ماتياس يورغنسن بعد مرور دقيقة واحدة، الذي سجل أسرع هدف في المونديال الجاري.

إلا أن ماريو مانزوكيتش سرعان ما تعادل لكرواتيا في الدقيقة 4.

وغابت الإثارة عن باقي دقائق المباراة، حتى احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لكرواتيا في الشوط الإضافي الثاني، وتحديدا في الدقيقة 113.

إلا أن بيتر شمايكل تألق وتصدى لتسديدة من لوكا مودريتش.

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