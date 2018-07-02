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على طريق جرب

شاهد .. مصرع شخص إثر اصطدام سيارته بشاحنة في الباحة

شاهد .. مصرع شخص إثر اصطدام سيارته بشاحنة في الباحة
weam.co/529966
الوئام-الباحة-عايض ال ركبان

لقي شخص مصرعه في حادث مروري مأساوي بعد أن إرتطمت سيارته من نوع جيب بشاحنة في طريق جرب بعد كبري وادي غينة .

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني بوقوع حادث تصادم، اليوم، الأحد ونتج عنه حالة وفاة واحده.
و أكد الزهراني أن غرفة العمليات 997 بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً في تمام الساعة 7:34 بعد مغرب اليوم أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي جيب و شاحنه بالقرب من جرب – بعد كبري غينه وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصول الفرقة لموقع الحادث اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها.
وأضاف الزهراني، ان الحادث وقع بين مركبة من نوع جيب اصطدمت بنهاية شاحنة.

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