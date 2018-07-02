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فرصة هطول أمطار رعدية

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
weam.co/529975
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية  وفرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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