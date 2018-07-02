الجيش اليمني يصد هجمات ويأسر «30» حوثياً

صنعاء -الوئام:

أسرت قوات الجيش اليمني 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران ‏أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع محررة في منطقة الجبيلية شرقي مديرية ‏التحيتا جنوب ‏محافظة الحديدة.‏

وقال مصدر ميداني يمني إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ‏ومحاولات ‏تسلل على موقع تمركزها في مديرية ‏التحيتا والدريهمي نفذتها المليشيا الانقلابية‏.

وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن القوات شنت ‏هجوماً ‏معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقي التحيتا ‏وتمركزت في عدد من المواقع.‏

وفي السياق، أحبطت القوات هجوماً مماثلاً للمليشيا ‏الانقلابية على مواقع لها في مديرية ‏الدريهمي، جنوب الحديدة.‏

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تعاملت مع العناصر ‏المهاجمة وكبدتهم عدداً كبيراً من ‏القتلى والجرحى فيما ‏لاذ الباقون بالفرار.‏

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية ‏مساندة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في ‏عمليات ‏تصديها للمليشيا في التحيتا والدريهمي.‏

وتركزت الغارات، وفقاً للمصادر، على مواقع وتحركات المليشيا ‏مخلفة خسائر كبيرة بين ‏مقاتليها وعتادها القتالي.‏