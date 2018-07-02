الجيش اليمني يصد هجمات ويأسر «30» حوثياً

أسرت قوات الجيش اليمني 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع محررة في منطقة الجبيلية شرقي مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وقال مصدر ميداني يمني إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ومحاولات تسلل على موقع تمركزها في مديرية التحيتا والدريهمي نفذتها المليشيا الانقلابية.
وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن القوات شنت هجوماً معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقي التحيتا وتمركزت في عدد من المواقع.
وفي السياق، أحبطت القوات هجوماً مماثلاً للمليشيا الانقلابية على مواقع لها في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تعاملت مع العناصر المهاجمة وكبدتهم عدداً كبيراً من القتلى والجرحى فيما لاذ الباقون بالفرار.
وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مساندة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة في عمليات تصديها للمليشيا في التحيتا والدريهمي.
وتركزت الغارات، وفقاً للمصادر، على مواقع وتحركات المليشيا مخلفة خسائر كبيرة بين مقاتليها وعتادها القتالي.