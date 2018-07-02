تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة النقل

الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن فتح التقديم لشغل 127 وظيفة فنية وإدارية للرجال والنساء الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الثامنة على النحو التالي:

المرتبة الرابعة (29 وظيفة للرجال فقط).

المرتبة الخامسة (31 وظيفة للرجال فقط).

المرتبة السادسة (6 وظائف للرجال – 6 وظائف للنساء ).

المرتبة السابعة (47 وظيفة للرجال – وظيفتين للنساء ).

المرتبة الثامنة (وظيفة واحدة للرجال – 5 وظائف للنساء ).

وسيتم التقديم من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية على الرابط:

https://www.mcs.gov.sa

وذلك في المواعيد التالية:

الرجال: من 1439/10/19هـ حتى 1439/10/21هـ .

النساء : من 1439/10/21هـ حتى 1439/10/26هـ .

ولمزيد من المعلومات خلال المرفق التالي: