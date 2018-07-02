وظائف للرجال والنساء بهيئة الرقابة والتحقيق

الرياض- الوئام:

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في مجال الرقابة والتحقيق (للرجال والنساء).

وقالت أن الوظائف المتاحة لمن تتوفر لديهم شروط شغلها والواردة في نظام وزارة الخدمة المدنية ومن حملة (البكالوريوس) في التخصصات التالية : الحقوق – الأنظمة – القانون – الإدارة العامة – إدارة الأعمال – المحاسبة وبتقدير لا يقل عن جيد جداً.

وطالبت جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بالدخول على الرابط أدناه:

http://www.cib.gov.sa/portal/job/vacancies.aspx

مع القيام بتسجيل البيانات خلال الفترة من 1439/10/17هـ وحتى نهاية 1439/10/21هـ .