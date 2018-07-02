تغريدة غامضة من محمد صلاح

الرياض- الوئام:

أطلق نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، تغريدة غامضة عبر حسابه على تويتر أشار من خلالها إلى ضرورة التغيير، دون أن يوضح ما هية التغييرات المطلوبة، وأين؟

وقال لاعب ليفربول الإنجليزي عبر تويتر: البعض قد يظن أن الأمر انتهي، لكنه ليس كذلك، هناك حاجة ماسة للتغيير.

وقد يفسر البعض أن المغزى من تغريدة “الفرعون” هو أن خروج منتخب بلاده المخيب للآمال من دور مجموعات كأس العالم ليس بنهاية المطاف، لكن ماذا يقصد بالتغييرات المطلوب اتخاذها؟.

وربما قصد النجم المصري من تغريدته ضرورة مواصلة مشواره المذهل مع ناديه الحالي ليفربول، والتغيير نحو الأفضل!.