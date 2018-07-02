التعليقات: 0

طالب فيها بضرورة التغيير

تغريدة غامضة من محمد صلاح

تغريدة غامضة من محمد صلاح
weam.co/529989
الرياض- الوئام:

أطلق نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، تغريدة غامضة عبر حسابه على تويتر  أشار من خلالها إلى ضرورة التغيير، دون أن يوضح ما هية التغييرات المطلوبة، وأين؟

وقال لاعب ليفربول الإنجليزي عبر تويتر: البعض قد يظن أن الأمر انتهي، لكنه ليس كذلك، هناك حاجة ماسة للتغيير.

وقد يفسر البعض أن المغزى من تغريدة “الفرعون” هو أن خروج منتخب بلاده المخيب للآمال من دور مجموعات كأس العالم ليس بنهاية المطاف، لكن ماذا يقصد بالتغييرات المطلوب اتخاذها؟.

وربما قصد النجم المصري من تغريدته ضرورة مواصلة مشواره المذهل مع ناديه الحالي ليفربول، والتغيير نحو الأفضل!.

روابط ذات صلة

مصر: كشف أثري ضخم بمحض الصدفة في الإسكندرية

مصر: كشف أثري ضخم بمحض الصدفة في الإسكندرية
تفاصيل جديدة بشأن أول محطة نووية مصرية

تفاصيل جديدة بشأن أول محطة نووية مصرية
السيسي: مصر نجحت في محاصرة الإرهاب

السيسي: مصر نجحت في محاصرة الإرهاب
إعلامي سعودي يهدي حارس المنتخب المصري 10 نخلات

إعلامي سعودي يهدي حارس المنتخب المصري 10 نخلات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>