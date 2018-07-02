حل سحري لحماية شاشات «آيفون» من التكسير

واشنطن- الوئام:

وجدت شركة أبل أخيراً حلاً سحرياً لحماية زجاج أجهزتها المحمولة من التحطيم، بفضل ما أسمته بـ “ممتص الصدمات الذكي” الذي ستدمجه في هواتف آي فون المقبلة، ليحول دون كسر الشاشة حتى في غياب غطاء لحماية للهاتف.

وأوضح العملاق الأمريكي أنه صمم ممتص الصدمات الذكي ليظهر من داخل الهاتف خلال ثوان معدودة حال استشعاره السقوط على الأرض لحمايته من أي ضرر، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وقالت أبل إنها اعتمدت على مستشعرات حركية داخل الهاتف لتكتشف قرب سقوط الهاتف، لتبدأ في التعرف على الجزء الأكثر تعرضاً لخطر السقوط، فيأتي دور الممتص ليستوعب الضربة أو تغيير اتجاه الهاتف لحفظ شاشة الهاتف من التكسير.

وأشارت أبل إلى أن النظام يمكن توظيفه في جميع الهواتف المحمولة والذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوترات الشخصية والمساعدات الشخصية الرقمية ومشغلات الموسيقى وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.