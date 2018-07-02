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تنقل بيانات دليل العناوين

تطبيقات «Dialer» الإضافية تهدد خصوصيتك

تطبيقات «Dialer» الإضافية تهدد خصوصيتك
weam.co/529992
الرياض- الوئام:

حذرت بوابة التكنولوجيا “موبايل زيشر.دي” من تثبيت أي تطبيقات هاتف Dialer إضافية، حتى إذا كانت توفر المزيد من الوظائف.

وأوضح الخبراء الألمان أن تطبيقات الهاتف الإضافية قد تهدد خصوصية بيانات المستخدم، نظراً لأنها قد تقوم في أسوأ الأحوال بنقل بيانات دليل العناوين بالكامل إلى الشركات الأخرى.

وإذا كان تطبيق Dialer الافتراضي يمتاز بوظيفة التعرف على المتصل، فيجب على المستخدم تعطيل هذه الوظيفة في قائمة الإعدادات، حتى لا يتم إرسال بيانات جميع المكالمات والرسائل النصية القصيرة مع الأرقام غير المعروفة لمزامنتها على أجهزة السيرفر التابعة للشركة المطورة للتطبيق أو الشركات الأخرى.

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