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في المجالات الصحية والادارية

وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للقلب

وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للقلب
weam.co/529994
الرياض- الوئام:

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة وجراحة أمراض القلب للقوات المسلحة بالرياض عن توفر وظائف شاغرة طبية، صحية ، إدارية ، وظائف مساندة  وفقاً للمسميات التالية:

 الوظائف الطبية
طبيب استشاري (عدة تخصصات)
طبيب أخصائي أول (عدة تخصصات)
طبيب أخصائي (عدة تخصصات)

وظائف التمريض
 أخصائي تمريض (عدة تخصصات)

الوظائف الطبية المساندة
مدرس إكلينيكي (تروية قلب)
أخصائي تروية قلب
فني تروية قلب

 فني تخطيط قلب
أخصائي مختبر
 أخصائي علاج طبيعي / علاج تأهيلي

أخصائي علاج تنفسي
 فني سحب دم
فني جهد القلب

الوظائف الإدارية والمساندة:
رئيس قسم التشغيل والصيانة
 مهندس مشاريع
 محاضر لغة إنجليزية أول

 مسؤول الدعم الفني
منسق مشاريع
 مراقب سلامة الصيانة

رسام هندسي
عامل نظافة
 منسق إنعاش قلبي

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب الموضح أمام كل وظيفة في رابط التفاصيل أدناه.

لا يشترط الخبرة للسعوديين ممن لديهم القدرة على القيام بمهام الوظيفة الشاغرة مع ضرورة توفر شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الطبية والصحية).

جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة إجادة تامة ويجب تحديد مسمى الوظيفة المطلوبة وإرفاق نسخة من شهادات التعليم والخبرة وإثبات الهوية.

وللتقديم من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/zHqfxZ

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