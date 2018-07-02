النائب العام: إجراءات موحدة للتعامل مع كافة قضايا التحرش

الرياض- الوئام:

وجَّه النائب العام الشيخ سعود المعجب بتكليف فريق مختص لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة؛ من أجل العمل على توحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش، من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدلية للضحية والردع العادل للجاني.

جاء ذلك خلال رعايته افتتاح برنامج ورش العمل التدريبية لآلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية بالرياض أمس الأحد، الذي يستهدف الوصول إلى آليات وإجراءات موحدة للتعامل مع كافة قضايا التحرش في كافة الدوائر، بما يحقق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية.

وأشار المعجب إلى أنه سوف يتم تبني أهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبية لتطوير العمل في إجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره.

وأوضح أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بإجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط، وكذلك هي الجهة التي تقوم بالادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تطبييق العقوبات الرادعة.