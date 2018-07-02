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للمعلمات والعاملات وحاضنات رياض أطفال

وظائف بنظام العقود بجامعة الإمام محمد بن سعود

وظائف بنظام العقود بجامعة الإمام محمد بن سعود
weam.co/529997
الرياض- الوئام:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عن توفر وظائف معلمات وحاضنات رياض أطفال ووظائف عاملات نظافة بنظام العقود .

وبالنسة لشروط وظائف المعلمات: أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية تربوية في تخصص رياض الأطفال أو التعليم الخاص وأن يكون لديها خبرة لا تقل عن سنة كمعلمة.

اجتياز الاختبار اللازم للتعيين على الوظائف واجتياز الورشة التحضيرية حول التعليم المبكر.

شروط شغل وظائف الحاضنات:  أن تجيد القراءة والكتابة والقدرة على القيام بعمل الوظيفة ولديها الرغبة الأكيدة في خدمة الأطفال والاهتمام بهم.

شروط وظائف عاملات النظافة: اجتياز الاختبار اللازم لتعيين على الوظيفة والقدرة على القيام بعمل الوظيفة.

وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:

 https://goo.gl/P7QbES

وذلك خلال الفترة من 1439/10/17هـ حتى الخميس الموافق 1439/10/21هـ.

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