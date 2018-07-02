فلكية جدة: الأرض في أبعد نقطة من الشمس.. الجمعة

جدة- الوئام:

افاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن الكرة الارضية تصل يوم الجمعة 6 يوليو 2018 الى أبعد نقطة “الأوج” في مدارها حول الشمس عند الساعة 7:47 مساء بتوقيت السعودية (4:47 مساء بتوقيت غرينتش).

ومن المفارقات أن الأرض تقع في ابعد نقطة من الشمس في منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالي للكرة الارضية وهذا يخبرنا بان المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

الكرة الارضية تتحرك في مدار دائري الشكل تقريباً ، لذلك فان المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً ، فالأرض الان على مسافة حوالي 5 مليون كيلومتر ابعد من الشمس مما ستكون عليه بعد ستة اشهر من الان ، هذا بالمقارنة بمعدل المسافة من الشمس البالغ حوالي 150 مليون كيلومتر .

وهذه السنه ستكون الارض في ابعد نقطة من الشمس على مسافة 152,095,566 كيلومتر مقارنه بالعام الماضي عندما وقعت الارض في “الاوج” في الرابع من يوليو حيث كانت اقرب قليلا على مسافة 152,092,505 كيلومتر.

ويرجع سبب حدوث الفصول الأربعة لميلان محور دوران الارض البالغ 23,4 درجة ، فنحن الان نعيش فصل الصيف بسبب ان الارض في موقع من مدارها حيث الجزء الشمالي يميل معظمة باتجاه الشمس في حين ان النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك فصل الشتاء.

وبرغم ان المسافة المتغيرة بين الارض والشمس ليست السبب في حدوث الفصول الا انها تؤثر في طول مدتها ، فعندما تكون الارض بعيدة عن الشمس كما هو الان فان الارض تتحرك بشكل بطئ حول الشمس وهذا يجعل الصيف اطول الفصول في النصف الشمالي للأرض والشتاء اطول الفصول في النصف الجنوبي.