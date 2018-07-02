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هبط خام القياس العالمي برنت

أسعار النفط تستهل أولى تعاملات النصف الثاني على تراجع

أسعار النفط تستهل أولى تعاملات النصف الثاني على تراجع
weam.co/530001
نيويورك- الوئام:

تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر بعدما قال البيت الأبيض إن الملك سلمان بن عبد العزيز وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنتاج عند الحاجة.

هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس آب 65 سنتا أو 0.9% ليصل إلى 73.50 دولار للبرميل بعد أن صعد 8% الأسبوع الماضي.ووصل إلى مستوى منخفض بلغ 72.51 دولار للبرميل.

ويوم الجمعة ارتفع الخام الأمريكي إلى 74.46 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014، وانتعش بفعل مخاوف من أن العقوبات الأمريكية على إيران ستقتطع كمية كبيرة من النفط الخام من الأسواق العالمية في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي.

وهبط خام القياس العالمي برنت 55 سنتا أو 0.7% ليصل إلى 78.68 دولار بعد أن زاد ما يربو على 5% الأسبوع الماضي.

وقال البيت الأبيض السبت إن العاهل السعودي وعد ترامب بأن المملكة ستزيد إنتاج النفط إذا لزم الأمر وبأن لديها القدرة على إنتاج مليوني برميل يوميا إضافية.

وقال البيت الأبيض إن ترامب أبلغ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن سوق النفط قد يحتاج إلى زيادة الإنتاج عندما تحدث الزعيمان يوم الجمعة. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الملك مستعد
لزيادة الإنتاج عند الحاجة.

وهاجم ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منبها إياها إلى ضرورة الكف عن التلاعب بأسواق النفط العالمية كما كثف الضغط على حلفاء واشنطن المقربين بالتهديد بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.

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