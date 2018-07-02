روسيا: ارتفاع إنتاج النفط في يونيو لــ«11» مليون برميل يومياً

موسكو- الوئام:

ارتفع متوسط إنتاج النفط اليومي في روسيا، في يونيو 2018، بنسبة 1.1 في المئة على الأساس السنوي، إلى 11.063 مليون برميل يوميا، بحسب ما أفادت “بلومبرج”، نقلا عن مكتب التوزيع المركزي لمجمع الوقود والطاقة.

ويكون بهذا الشكل قد ارتفع متوسط إنتاج النفط اليومي في روسيا في يونيو بنسبة 0.8 على أساس شهري.

وتوصلت دول “أوبك” في اجتماعها الأخير في فيينا، يوم 23 يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا بدءا من يوليو، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء، إضافة إلى الحفاظ على الاتفاق حتى ديسمبر، والسبب الرئيسي لطرح هذا الموضوع هو المخاوف من نقص النفط في الأسواق العالمية.