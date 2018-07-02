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تونس تدخل على الخط لتقديم الملف

الجزائر تدرس إمكانية الترشح المشترك لتنظيم المونديال مع المغرب

الجزائر تدرس إمكانية الترشح المشترك لتنظيم المونديال مع المغرب
weam.co/530003
الرياض- الوئام:

كشف وزير الشباب والرياضة الجزائري، محمد حطاب، أمس الأحد، أن بلاده تفكر في التقدم بملف مشترك مع المغرب وتونس، لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال حطاب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، على هامش زيارته للبعثة الرياضية الجزائرية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت يوم السبت، “سندرس إمكانية الترشح لاحتضان كأس العالم بملف مشترك مع المغرب وتونس”.

ولم يوضح الوزير الجزائري إن كان الأمر يتعلق بالرغبة في الترشح لاستضافة دورة 2030 أو دورة أخرى.

وكان خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، أول من تحمس لتقديم ملف مشترك مع تونس والمغرب لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، ومنافسة الملف الثلاثي المشترك الآخر، الذي تعتزم تقديمه الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي.

يشار إلى أن الجزائر صوتت لصالح ملف المغرب بدلا من الملف الثلاثي المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، الذي فاز بتنظيم كأس العالم 2026.

وأشاد المغرب بموقف الجزائر، بالرغم من التوتر الحاد الذي يسيطر على العلاقات الرسمية بين البلدين، على خلفية قضية الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

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