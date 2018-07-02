ليفربول يعلن تجديد عقد محمد صلاح

لندن- الوئام:

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى تجديد عقد نجمه محمد صلاح بعقد طويل الأمد. وتألق محمد فى موسمه الأول مع ليفربول بعدما سجل 44 هدفا فى 52 مباراة بجميع المسابقات، وتوج بلقب أفضل لاعب فى الدورى وبلقب هداف المسابقة أيضا.

وساهم صلاح (26 عاما) فى وصول ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، وثارت تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد قبل أن يحسم الأمر بالتوقيع على عقد جديد.

ويفتتح ليفربول مشواره فى النسخة القادمية من مسابقة الدورى الإنجليزى بمواجهة وستهام يونايتد يوم 11 أغسطس المقبل بملعب “آنفيلد”، ومن هذا التاريخ ينبغى على محمد صلاح نسيان ما حققه فى الموسم الماضى والبدء من جديد مثلما يفعل كل النجوم الكبار فى العالم من أجل اثبات حجم موهبته للعالم أجمع خصوصًا أن هناك أصوات استغلت فشل الريدز فى التتويج بدورى أبطال أوروبا، وكذلك عدم حصد المنتخب الوطنى لأى نقطة فى المونديال لتقليل من حجم موهبة “مو صلاح” فى ظل تمتعه بشعبية غير مسبوقة لأى لاعب عربى من قبل.