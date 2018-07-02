إحباط «6» محاولات لتهريب كميات من المخدرات والحبوب المحظورة بجدة

الرياض- الوئام:

أحبطت الجمارك السعودية في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي 6 محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة بلغ وزنها (2,013) ألفان وثلاثة عشر جرام من مادة “الهيروين” المخدرة و(1,401) ألف وأربعمائة وواحد جرام من مادة “الشبوا” المخدرة.

كما تم ضبط كمية من مادة الكوكايين المخدرة بلغت (654.5) ستمائة وأربعة وخمسون جرام ونصف الجرام, بالإضافة لكمية من حبوب “الترامادول” المحظورة بلغ عددها (1,440) ألف وأربعمائة وأربعون حبة, عُثر عليها مُخبأة مع ركاب رحلات كانت قادمة إلى المملكة.

وحول تفصيل ذلك يقول بندر الرحيلي مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي أنه تم ضبط هذه الكميات من الممنوعات من خلال ستة محاولات لتهريبها, حيث أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة السفر خاصة بأحد الركاب.

وبعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً، عُثر بداخلها على كرتونين خاصة بالأدوية عُثر بداخلها على كمية من حبوب “الترامادول” المحظورة بلغ عددها (1,440) حبة. وأوضح الرحيلي أنه بالمحاولة التالية تم ضبط كمية من مادة “الشبوا” المخدرة بلغت (1,401) جرام.

عُثر عليها مُخبأة داخل حقيبة سفر خاصة بأحد المسافرين بعد وضعها داخل علبتين خاصة “بحليب أطفال” واستحداث قواعد لها ووضع الكمية بداخلها وبعرض صاحبها للتفتيش الذاتي وعلى جهاز فحص الأحشاء, عُثر على كمية من مادة الهيروين المخدرة داخل عدد (63) كبسولة تحتوي جميعها على (460) جرام وجدت داخل أحشاء المسافر.

وأضاف الرحيلي أنه تم ضبط 4 محاولات بنفس طريقة التهريب حيث بلغت الكمية بالمحاولة الأولى (681.5) ستمائة وواحد وثمانون جرام ونصف جرام وبالمحاولة الثانية بلغت (490.5) أربعمائة وتسعون جرام ونصف الجرام, وتم ضبط كمية أخرى بلغت (381) جرام.

وذلك داخل إجمالي عدد (155) كبسولة جميعها تحتوي على مادة الهيروين المخدرة فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الأخيرة (58) كبسولة تحتوي جميعها على (654.5) ستمائة وأربعة وخمسون جرام ونصف الجرام من مادة “الكوكايين” المخدرة.

حيث كانت جميع المحاولات مُخبأة داخل أحشاء ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.