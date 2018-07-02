«الوئام» تنشر أسماء المرشحين للوظائف الأكاديمية بجامعة شقراء

شقراء -الوئام:

أعلنت جامعة شقراء ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن قائمة المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين على الوظائف التي تم الإعلان عنها في الفترة من 1/5/1439 الى 6/6/1439 من حاملي درجة الماجستير من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وسيتم التواصل مع كل مرشح لاستكمال اجراءات التعيين و تحديد المواعيد اللازمة لذلك.

وتنوه الجامعة الي انه يحق لكل من تقدم بطلب التوظيف خلال الفترة المشار إليها أعلاه و لديه استفسار او اعتراض ان يتقدم به من خلال البريد الالكتروني التالي: jobs1439@su.edu.sa

وذلك خلال اسبوعين من تاريخ هذا الاعلان، وفيما يلي أسماء المرشحين :