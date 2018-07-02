أسعار الذهب تهبط مع صعود الدولار

لندن- الوئام:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار بعد أن دعمت بيانات التضخم الأمريكي الأسبوع الماضي رؤية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1248.98 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1250.20 دولار للأوقية.

تعزز الدولار مقابل سلة عملات وواصل مكاسبه أمام الين ليسجل مستوى مرتفعا جديدا في ستة أسابيع عند 111.06 ين مدعوما بالقوة النسبية للاقتصاد الأمريكي وفرص إجراء المزيد من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 840.70 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2016 عند 835.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.98 دولار للأوقية وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة ليصبح 947.76 دولار للأوقية.