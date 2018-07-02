مبادرة لتدريب السعوديين بمجال محاسبة الزكاة والضرائب

الرياض- الوئام:

اطلقت غرفة الرياض ممثلة لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل مبادرة مجانية لتدريب الشباب السعودي من الجنسين في مجال محاسبة الزكاة والضرائب موجهة للحاصلين على مؤهلات او خبرات في الادارة والمحاسبة والمالية والاقتصاد ضمن مبادرة غرفة الرياض لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الخاص، وستبدأ فعاليات البرنامج التدريبي في منتصف يوليو ٢٠١٨ وتستمر لمدة عشرة أيام.

وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي بدعم من معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي وتستهدف توطين الكوادر المتخصصة في مجالات المحاسبة والمالية والرفع من مستواها ومهاراتها لمعرفة طرق حساب الزكاة الشرعية وضريبة الدخل و الاستقطاع وضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.

والتزامات المكلفين والتوريدات الخاضعة والمعفاة والاقرار الضريبي والفاتورة الضريبية حاثاً الشباب الراغبين في المشاركة في هذه البرامج التدريبية للمسارعة بالتسجيل من خلال الموقع الالكتروني لغرفة الرياض، مشيرا الى حاجة القطاع الخاص لهذه المهارات ولديه عدد كبير من الفرص الوظيفية المتاحة لها

ومن جهة أخرى نوه الشثري بالتعاون الوثيق بين الهيئة العامة للزكاة والدخل وغرفة الرياض والذي اثمر عن تنظيم عدداً من المحاضرات استهدفت تعريف رجال وسيدات الأعمال بطرق حساب الزكاة والضرائب، وقال إن ان تنظيم هذا البرنامج التدريبي يمثل امتدادا لهذا التعاون بين الطرفين.

وحث الشثري الشباب والفتيات الحاصلين على المؤهلات المطلوبة الاستفادة من هذا البرنامج والمبادرة بالتسجيل في موقع غرفة الرياض الالكتروني:

http://chamber.sa/mainpage/training/Pages/zakattr.aspx