إقامة مناطق آمنة في سوريا مطلب أردني

عمان- الوئام:

قال وزير الإعلام الأردني جمانة غنيمات، اليوم الاثنين، إن إقامة مناطق آمنة في سوريا هو مطلب أردني لحماية النازحين السوريين داخل وطنهم.

وأضاف الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية غنيمات، أن الأردن يواصل اتصالاته مع جميع الجهات المعنية في الملف السوري للحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة حقنًا لدماء الأشقاء السوريين.

وأكدت في تصريحات صحفية، أن المملكة الأردنية على استعداد لدعم الأمم المتحدة في جهودها الإغاثية للنازحين السوريين بالداخل السوري، دون فتح الحدود.