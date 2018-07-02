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منعاً لفصل غزة عن الضفة

«الرئيس الفلسطيني» يدرس تشكيل حكومة تضم حماس

«الرئيس الفلسطيني» يدرس تشكيل حكومة تضم حماس
weam.co/530038
رام الله - الوئام:

يدرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس الوزراء السابق سلام فياض، وتكون حركة حماس جزءاً منها، هدفها الرئيسي إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والتحضير لانتخابات عامة قريبة.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين عن مصادر فلسطينية مطلعة القول إن هذا التوجه يأتي لقطع الطريق على أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية تحت اسم صفقة القرن، أو صفقات إنسانية، أو أي تسميات.

وأكدت المصادر أن الرئيس التقى فياض ساعتين، قبل أيام للتشاور حول هذا الأمر.وحسب المصادر، قبل فياض رئاسة الحكومة المقبلة إذا كان شريكاً وصاحب قرار وضمن حل شامل لإنهاء الانقسام، وأبلغ فياض الرئيس أنه لا يريد أن يكون موظفاً في حكومة لا تتحكم في كل شيء.

وقالت المصادر إن حركتي فتح وحماس لن تعارضا عودة فياض ضمن اتفاق شامل.وحسب المصادر، فإن “قوة فياض أنه صاحب مبادرة، ولديه عمق دولي وثقة، ويمكن أن يساعد أكثر على توحيد النظام السياسي وحل مشاكل غزة”.

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