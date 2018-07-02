شائعات واتساب تتسبب في مصرع «5» أشخاص ضرباً

نيودلهي - الوئام:

أوقفت الشرطة الهندية 23 شخصاً متهمين بضرب خمسة أشخاص حتى الموت، في حادث جديد سببه شائعات كاذبة انتشرت عبر “واتساب”، حسب ما أُعلن اليوم الإثنين.

ولقي 25 شخصاً مصرعهم في الأِشهرالماضية على يد جموع غاضبة بسبب أخبار كاذبة عن معتدين على أطفال، حسب تقديرات وسائل الإعلام المحلية.

وفي الحادثة الجديدة، هاجم حشد غاضب في شمال شرق بومباي، ثمانية رجال بعدما شوهد أحدهم يتحدّث مع طفل نزل من حافلة، وفقاً للشرطة.

وكان سكان القرية مجتمعين في السوق الذي يقام الأحد، وسرعان ما انتشر بينهم خبر أن الرجال الثمانية يخطفون الأطفال، حسب ما قال أم رامكومار قائد الشرطة المحلية.

وتمكن ثلاثة رجال من الهرب، أما الباقون فاقتيدوا إلى مقر مجلس القرية وضُربوا حتى فارقوا الحياة. ويُشكّل خطف الأطفال ظاهرة مخيفة في الهند تطال 90 ألف طفل سنوياً.

ويضاف إلى ذلك الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل، ما يُثير غضباً يؤدي إلى قتل جماعي غالباً لغرباء.