اعتقال «68» عسكرياً في تركيا

انقرة- الوئام:

بدأت الشرطة التركية عملية أمنية اليوم الإثنين لاعتقال 68 عسكرياً بتهمة التورط المحتمل في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016، حسب ما نقلت صحفية “حرييت” التركية.

وتعتقد النيابة أن المشتبه بهم على علاقة بشبكة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تحمله الحكومة مسؤولية التخطيط للمحاولة الانقلابية.

ومن بين المشتبه بهم، 19 ضابطاً عاملاً، بينما الباقون عقداء وعمداء سُرحوا من الخدمة بعد التحقيق معهم في الاتهام نفسه.

وتشمل العملية إلى 19 من أصل 81 محافظة تركية. وفي سياق متصل، تعرض 16 طالباً أجنبياً أمس الأحد، للاعتقال بتهمة صلات مع شبكة غولن.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، تعرض للاعتقال أو الإيقاف عن العمل، عشرات الآلاف من الشرطيين، والعسكريين، والقضاة، والمعلمين، والموظفين الحكوميين، لاتهامهم بالانتماء لجماعة غولن.