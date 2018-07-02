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الإدارة الأمريكية على علم بالمحادثات

قطر: نتوسط حالياً في محادثات بين حماس وإسرائيل

قطر: نتوسط حالياً في محادثات بين حماس وإسرائيل
weam.co/530047
الدوحة -الوئام:

كشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، لوكالة “شينخوا” الصينية للأنباء، مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمات في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه الحركة.
وقال العمادي في تصريحات للوكالة الصينية، نقلته صحف ووسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية على علم بالمحادثات.

وأضاف المسؤول القطري، الذي يزور إلى غزة، أن الطرفين لم لم يتوصلا بعد إلى اتفاق، مضيفاً أن المفاوضات جارية بحثاً عن اتفاق شامل لتحسين الوضع في الأراضي التي تعاني من الفقر في قطاع غزة.

وقال العمادي، إن الولايات المتحدة اقترحت أخيراً مشاريع لقطاع غزة، ستوفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، وتحلية مياه الشرب، والعمل، وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية في قطاع غزة.

وقال العمادي: “طالبنا بفك الحصار عن غزة التي عانت ثلاث حروب وأبلغنا الأمريكين والإسرائيليين بضرورة تحقيق ذلك، ونحن نعمل على هذا الأمر لكن حتى الآن لم نصل لأي نتيجة”.

ونقلت الوكالة عن العمادي : اجتمعنا مع حماس ومع الجانب الإسرائيلي وكلاهما ليس معنياً بشن حرب، ولكن اتفقنا مع حماس والإسرائيليين أنه إذا شُنت حرب لا تستهدف إسرائيل مشاريعنا القطرية واتفقنا ألا تستهدف هذه المشاريع إلا إذا كان هناك أهداف لحماس فيها.

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