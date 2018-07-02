فريق نسائي عالمي يدعو للتضامن مع مرضى ألزهايمر

الرياض- الوئام - علي القرني:

دعا فريق نسائي عالمي للتضامن مع مرضى الزهايمر في السعودية. ودعا فريق “Herride” وهو عضو في الاتحاد السعوي للدراجات الهوائيه ومكون من ٤ درّاجات وهو أول فريق نسائي سعودي يشارك في هذا تحدي الـ GBI الذي يجمعه مع 40 فريقًا من مختلف دول العالم بضرورة دعم والتعاون مع المرضى.

وتحرص الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر على إيصال رسالتها للتعريف بالجمعية ووصول أكبر قاعدة من المرضى للجمعية وحصولهم على جميع الخدمات المقترحة ومجالات الدعم المتاحة.

وبالتعاون مع الجمعية وفريق Herride المكون من عدد من السيدات السعوديات فقد تدشين المشاركة في مبادرة ركوب الدراجات العالمية (GBI) في أوروبا 2018 وهي جمعية سريعة التطور في عالم ركوب الدراجات في العالم مع مهمة جمع التبرعات للجمعيات الخيرية في أكثر من عشرين دولة يوم أمس الأحد 17 شوال 1439 هـ الموافق 1 يوليو 2018م انطلاقته في جولة Global Biking Initiative Europe مع المئات من راكبي الدراجات ذوي الاهتمام المشترك.

وسيتم قطع مسافه تزيد عن ٨٠٠-٦٠٠ كلم خلال ٧ ايام انطلاقاً من غوتنبرغ في السويد ومروراً بفاربرغ وهامستاد وماريبو ولوبيك وهامبورغ وعدة مدن أوربية الى هامبورغ في شمال ألمانيا.

وذلك للمساهمة بنشر حسابات الجمعية ودعم الجمعيات الخيرية حيث سيقوم الفريق بالتعريف عن الجمعية وعن خدماتها ودعم رسالة المرضى والوقوف مع مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم.