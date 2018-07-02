إفشال محاولة لهجوم إرهابي لنظام الملالي على المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية

الرياض - الوئام :

أكدت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بانه تم إفشال محاولة الديكتاتورية الإرهابية الحاكمة في إيران لشن هجوم إرهابي على المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في فيليبنت بباريس.

وكان إرهابيون للنظام الإيراني في بلجيكا قد خططوا بمساعدة الدبلوماسيين الإرهابيين للنظام الإيراني لهذا الهجوم.

وتم اعتقال امرأة ورجل متورطين في هذه المخطّط الإرهابي من قبل الشرطة البلجيكية. وكانت المرأة قد جاءت من إيران إلى بليجكا في العام 2009. كما تم اعتقال دبلوماسي للنظام الإيراني في ألمانيا على صلة بهذا المخطّط.

واضافت بانه سبق وأن حذّرت المقاومة الإيرانية مرّات عديدة بشأن تحضيرات الأعمال الإرهابية من قبل ما يسمى دبلوماسيي النظام وعناصر وزارة المخابرات وقوة القدس في مختلف الدول الأوروبية.