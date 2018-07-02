النيابة العامة : 3 أشياء إذا فعلتهم تعد من مرتكبي جريمة غسيل الأموال

الوئام-متابعات

أوضحت النيابة العامة توصيف و حيثيات تطبيق عقوبة غسيل الأموال، محذرة المواطنين من مغبتها إذا خالفوا القانون بشأنها.

و أكدت النيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن كل من علم بأن الأموال، أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وقام بهذه الأشياء الثلاثة يعد من غاسلي الأموال وتطبق عليه العقوبات الخاصة بهذه الجريمة.

1 ـ إجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها. 2 ـ نقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها. 3 ـ إخفاء أو تمويه طبيعتها، أو مصدرها أو ملكيتها. – يعد مرتكبا جريمة غسل أموال.