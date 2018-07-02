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بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي

شاهد .. تتويج الفائزين ببطولة المملكة للشطرنج

شاهد .. تتويج الفائزين ببطولة المملكة للشطرنج
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الوئام-متابعات

توج قُصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج والأستاذ هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي “ابطال”  المملكة للشطرنج.

وا ختتمت بطولة المملكة للشطرنج في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض ، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة .
وتوج رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للشطرنج قصي بن عبدالعزيز الفواز أبطال المملكة، والمؤهلين لتمثيل المنتخب السعودي في أولمبياد جورجيا العام الحالي، كأول منتخب سعودي رسمي يمثل الوطن في محفل خارجي.
يذكر أن البطولة شهدت إثارة ومنافسة قوية بين اللاعبين واللاعبات في بطولة المملكة ، حيث أقيمت 150 مواجهة على مدى 5 أيام ، وسط حضور إعلامي مرئي ومقروء كبير تابع منافسات البطولة.

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