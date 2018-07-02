بلجيكا تقلب الطاولة وتخرج “الساموراي” بثلاثية

وبعد شوط أول سلبي، تقدمت اليابان بهدفين سريعين باغتت بهما الدفاع البلجيكي، عن طريق غينكي هاراغوتشي (الدقيقة 48) وتاكاشي إنوي (الدقيقة 52).

وعادت بلجيكا للمباراة من رأسيتين فصلتهما 4 دقائق أيضا، حيث سجل المدافع يان فيرتونغن الهدف الأول (الدقيقة 70) ومروان فيلايني (الدقيقة 74).

وسجل ناصر شاذلي الهدف القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل ثوان من انتهاء اللقاء.

وستقابل بلجيكا المنتخب البرازيلي مساء الجمعة في كازان، بمباراة ربع النهائي الثانية.