مطالبات بإلغاء اغلاق مكتب اتصالات البجادية .. وعملاء يهددون بالتحويل لشركات أخرى

الوئام-البجادية-شعوان النخيش

فوجئ أهالي البجادية بصدور قرار غريب من شركة الاتصالات السعوديه stc بقضي بإغلاق مكتبها هناك مما قد يؤدي إلى تضرر أهاليها من هذا القرار وتكبدهم عناء السير لمسافات طويلة لمراجعة المكاتب في المحافظات المجاورة .

وقد طالب الأهالي من خلال هاشتاق #اغلاقمكتباتصالات_البجادية بإعادة النظر في هذا القرار.

وغرد عدد من أهالي المدينة معبرين عن تضررهم من القرار وقال المواطن، محمد الفارس: “اعتقد أن أكثر من 90٪ من عملاء شركات الاتصالات في البجادية والمراكز والقرى التي يخدمها المكتب هم من عملاء stc وقرار إغلاق مكتب البجادية قرار مجحف ومضر بالعملاء وبحاجة لإعادة نظرعاجلة من أصحاب القرار .

وذكر محمد فلاح النفيعي أن فيه ظلم للأهالي وتعطيل للخدمة، زيادة على سوء خدمات الشبكة في المنطقه.

وأفاد مشعل بن حمود، أن مكتب البجاديه يخدم مناطق كبيرة وذات كثافة سكانية . ،وصدمنا بإغلاقه

واقترح المواطن سمير الجنيد أنه بإغلاق المكتب يتوجب على جميع سكان البجاديه وماجاورها تغيير شرائح اتصالاتهم لشركة مشغله اخرى حتى يتم احترام أهل البلد،مضيفا أن العميل دائماً يبحث عن راحته، خاصة إن كان هنالك مشقة للحصول على الدعم الفني أو الإستفادة من كامل الخدمات.

ويذكر أن عدد سكان المدينة يقارب ال100 ألف نسمة بقراها و أن الهاشتاق يتصدر الترند ولازالت التغريدات مستمره مطالبه باإعادة النظر في القرار وإلغائه.