ضربة للتحالف تقتل قادة حوثيين في زبيد

لقي عدداً كبيراً من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي مصرعهم يوم أمس بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، في حين تواصل فيه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عمليات تمشيط واسعة للمناطق الشرقية على امتداد الخط الساحلي جنوبي الحديدة.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مقراً لميليشيا الحوثي في مركز مديرية زبيد أثناء اجتماع للعديد من القيادات الميدانية التابعة لها قدمت من مختلف مناطق الساحل الغربي التي تشهد مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة.

وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل وإصابة العشرات منهم ومن مرافقيهم الذين قدموا معهم وكانوا متجمعين في المكان المستهدف.

وعقب الغارة طوقت الميليشيا المكان من كل الجهات ومنعت الاقتراب منه وهرعت إليه عدد من المركبات ونقلت جثث القتلى والجرحى إلى مشافي الحديدة بحسب ما ذكره شهود عيان من أبناء المنطقة.

وعلى صعيد العمليات العسكرية لقوات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية في المناطق الشرقية للشريط الساحلي جنوبي الحديدة, كثفت اليوم عمليات التمشيط في مناطق التحيتا وزبيد والدريهمي.

وفي ذات السياق، قتل ما يقارب السبعة مدنيين من أسرة واحدة كانوا ينزحون على متن سيارة لهم, إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الخط الساحلي في منطقة واقعة بين مديريتي زبيد والتحيتا.