شاهد: إيقاف مواطن بالقوة الجبرية في الخرج

الخرج -الوئام:

أوقفت دوريات الأمن في محافظة الخرج مواطناً بالقوة الجبرية وعثر بحوزته على كمية من الخمور المستوردة كان ينوي تهريبها.

وبحسب التفاصيل فقد تمكنت دوريات الأمن من القبض على أحد المواطنين وجاء ذلك أثناء قيام إحدى فرقها بعملها المعتاد أمس الإثنين، بعد ان اشتبهت بقائد مركبة من نوع “جيمس يوكن” فطلبت منه التوقف لكنه رفض وحاول الفرار، فتم إيقافه بالقوة الجبرية بعد ملاحقته.

وقد عثر عناصر الأمن بعد توقيفه على عدد 370 زجاجة خمر موزعة على عدد من الكراتين، وجاهزة للترويج. وعليه فقد قامت الدوريات الأمنية بتسليم المروّج والمضبوطات للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.