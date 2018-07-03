برشلونة يقترح صفقة تبادلية مثيرة على سان جيرمان

برشلونة- الوئام:

يبدو أن توهج نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مع منتخب الديوك في مونديال روسيا رفع من أسهم المهاجم الشاب في بورصة اللاعبين، في ظل تحدث تقارير صحافية عن عزم برشلونة عرض صفقة تبادلية مثيرة على النادي الباريسي.

بعد فشل ضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، يدخل برشلونة في صراع مع الوقت من أجل استقدام مهاجم، يُساعد الفريق الكاتالوني على مواصلة سيطرته المحلية، والعودة مجدداً إلى منصات التتويج الأوروبية.

ويبدو أن البلوغرانا وجد أخيراً المهاجم الذي يتناسب مع طريقة لعبه، ويُعطي الإضافة إلى تركيبة المدرب الإسباني فالفيردي الكروية، إذ ذكر موقع “سبورتس كيدا” الإلكتروني أن برشلونة يعتزم عرض 120 مليون يورو، فضلاً عن لاعبه عثمان ديمبيلي، من أجل الحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وأوضح موقع “سبورتس كيدا”، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة، يريد استغلال رغبة مدرب باريس سان جيرمان الجديد توماس توخل التعاقد مع عثمان ديمبيلي، من أجل اقناع الفريق الباريسي العملاق بالتعاقد مع نجمه كيليان مبابي.

من جهة أخرى، تابع نفس المصدر أن رغبة غريم برشلونة التقليدي ريال مدريد الظفر بخدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قد يُرجح كفة “البلوغرانا” بشكل كبير في ضم مبابي، رغم أن هذا الأخير على أجندة “الميرنغي” منذ مدة طويلة.

يُشار إلى أن كيليان مبابي (19 عاماً) ساهم بشكل كبير في تأهل فرنسا إلى دور ربع النهائي في مونديال روسيا، إذ اقتنص ركلة جزاء في الشوط الأول، وهز شباك المنتخب الأرجنتين في مناسبتين في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والتشويق.