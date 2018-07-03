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على غرار ميزة تليغرام

كيفية عمل ميزة مسؤولي المجموعات في واتس آب

كيفية عمل ميزة مسؤولي المجموعات في واتس آب
weam.co/530110
الرياض- الوئام:

أعلن تطبيق واتس آب ميزةً جديدةً للمسؤولين في المجموعات، على غرار الميزة المتفرة في تليغرام، حيث تمنح الميزة الجديدة للمسؤولين القدرة على الانفراد بإرسال رسائل في المجموعة.

وأوضح واتس آب أن هذه الميزة ستكون مفيدة للأشخاص مثل المدرسين، الذين يمكنهم إنشاء مجموعة لفصلهم ويكونوا هم الوحيدين القادرين على إرسال الرسائل.

ويمكن الحصول على هذه الميزة بالانتقال إلى معلومات المجموعة ثم التوجه بعد ذلك إعدادات المجموعة ثم اختيار إرسال الرسائل، واختيار “Only Admins”، كما تتوفر هذه الميزة حالياً لمستخدمي نظام آي أو إس، وستصل قريباً لمستخدمي نظام أندرويد.

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