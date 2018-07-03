تركيا الجديدة بعد الانتخابات: تهديدات واعتقالات

انقرة- الوئام:

شهدت تركيا تظاهرات مسلحة ووفيات وتهديدات بالقتل وتخويف واعتقالات عقب انتخابات يوم 24 يونيو الذي خرجت ليلته جماعات مسلحة إلى الميادين في عدة مدن من بينها إسطنبول وأنقرة للاحتفال بفوز رجب طيب أردوغان عبر إطلاق الرصاص في الهواء وذلك قبل إعلان النتائج.

وشهدت الأيام اللاحقة على يوم الانتخابات أحداثا تعكس إلى حد كبير الأجواء التي ستعيشها تركيا في ظل النظام الرئاسي الذي وضع في يد اردوغان صلاحيات واسعة جدا.

وخلقت المجموعات المسلحة التي خرجت للاحتفال، أجواء تهديد لأنصار منافسي أردوغان والأحزاب المعارضة تحت مسمى الاحتفال.

وهدد وزير الداخلية بنفسه حزبي الشعوب الديمقراطي الكردي والشعب الجمهوري كما تم اعتقال النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديموقراطي أران أردم، وعكست الأخبار والمعلومات المتداولة في صحيفة جمهوريت ومواقع التواصل الاجتماعي مشهد تركيا الجديدة الغريب.

ونشر رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشالي في بعض الصحف عقب الانتخابات أسماء العديد من الصحفيين وشركات استطلاع الرأي وقال إنهم شهروا بحزبه خلال فترة الدعايا الانتخابية وأعلن بهشالي أنه لن ينسى الذين أدلوا بتعليقات سلبيةبحقه.

وقال بهشالي في الإعلان إن من أساؤوا لحزبنا دون كلل وعمقوا الخصام لحزبنا دون ملل نحن مدينون لهم بالكثير، ولن ننسى أفعالهم وكتاباتهم وتعليقاتهم. الامر الذي اعتبره البعض تهديدا صريحا للمعارضة.